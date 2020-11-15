東協、日本、澳洲等15國，15日同意簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），整體關稅廢除率高達91％。經濟部長王美花15日受訪表示，現石化、紡織都會受影響，鋼鐵也可能間接受影響，不過實際影響範圍，仍需等待降稅清單公布後，才能完整盤點。

王美花指出，現在東協與中國、東協與日本、東協與韓國、東協與紐澳都有完成FTA的簽署並且實施，因此在這樣的情況下，台灣企業也早就做好相關準備，「來不及加入雙邊或多邊時，更要提升自身的競爭力，往高階製造走」。

值得注意的是，RCEP完成簽署後，等於新增中國與日本、中國與韓國的類FTA，讓各國之間自由化程度因此提高。不過我國在東協市占率從2015年的5.7％，在今年6月已經提升到6.6％，不僅沒有下降反而上升，在面臨這樣的關稅競爭下，我國還是很努力打開相關市場。

至於影響的產業，經濟部盤點，發現石化、紡織都會受影響，鋼鐵也可能間接受影響，石化產業因過去主要銷往中國，現在因RCEP生效後，中日或中韓之間的可能會有降稅，完整的影響評估，須等降稅清單出現後才會針對個別項目來做整體的盤點。

紡織業方面，上游紡織會因中國與日韓等國會有競爭的狀況，影響同樣須等降稅清單公布，且關稅在哪年開始生效調降，政府會訂出相關因應的辦法。至於紡織業中下游則因產業已經分散布局，這部分影響就相對小。

(工商 )