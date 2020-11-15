福添福嘉南鷹今（15）日打滿總冠軍賽7場後以4勝3敗奪冠，拿到總冠軍賽MVP的投手邱安汝不禁激動得痛哭失聲！並且表示要把總冠軍的榮耀獻給天上的父親。

邱安汝說：「之前都是老師、學姊帶領球隊奪冠，這次年紀比較大的就是我了，所以我給自己的壓力比較大，很怕接不下重擔，那該怎麼辦？還好有柯夏愛幫忙我分攤，這次如果沒有她，我們不可能奪冠。」

邱安汝說著說著又流下眼淚，「我想把這座冠軍獻給我天上的父親，他在去年過世，因為我過去從小到大任何比賽他都會到場幫我加油，所以這次比賽前我就希望可以把冠軍留下來。」

邱安汝在總冠軍賽既先發又後援，由於另一主力投手杜雅婷表現不如預期，也使她的壓力增加，比賽時更加小心翼翼。邱安汝自我分析指出，第1、第2戰雖然都拿下勝投，但太在意隊友的打擊和守備表現，反而有些放不開手腳，一度讓自己很苦惱。

後來邱安汝聽從總教練曾信彰的指點，第6、第7戰設法找回例行賽的感覺，完全信任隊友，仔細投出每個球，果然再添2勝，幫助球隊奪回失去2年的冠軍。

(中時 )