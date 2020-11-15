苗栗縣政府協助青年團隊大湖後生添手團推動「好好食飯」，以餐桌體驗行銷推廣青年好物、在地農特產及特色料理。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府配合國家政策推動地方產業創生，爭取客委會後生添手團計畫，推動好好食飯餐桌品牌，結合各地的青年店家、主廚、特色料理等，呈現出不同的主題與當地特色，實質推廣青年好物、在地農特產及特色料理，創造新的商業價值與市場。

縣府勞工及青年發展處表示，「好好食飯」是客家話「好好吃飯」的意思，強調地方創生中人、地、產為主軸，鏈結人與人、人與環境及人與產業的關係，在品牌中形塑3「好」概念，好關係、好環境及好食材。

今年縣府向客委會爭取後生添手團二期計畫，活絡地方產業，透過餐桌體驗，整合在地食材與青年產品，推出令人耳目一新的餐食，由在地青年規畫特色餐點、田園風光及安排輕曲歌唱外，更結合「2020苗栗之星創意美食料理競賽活動」得獎青年大秀在地美食好料，連結觀光資源，推動餐桌獨特性，行銷苗栗在地魅力。

大湖後生添手團推動好好食飯品牌，以大湖為起點擴展至西湖、公館、後龍等地，並配合當地的青年店家、主廚、特色料理等，結合當季蔬果文旦、柿子、稻米等不同的主題與當地特色，以及縣府、青創基地等資源，輔導想要投入戶外餐桌的青年團隊，將好好食飯商業模式透明化，創造新型商業價值與市場。

(中時 )