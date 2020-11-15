美國國務卿蓬佩奧表示，「台灣從來就不是中國的一部分」，前總統陳水扁臉書發文直指，「蓬佩奧沒說台灣是否為主權國家」。外交部長發言人則回應，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」。台灣民意基金會董事長游盈隆嗆外交部長吳釗燮「胡說八道」。

游盈隆在臉書貼文表示，前總統陳水扁在臉書貼文點出「蓬佩奧沒說台灣是否為主權國家」，游盈隆表示，其實蓬佩奧沒有立場、責任和義務那樣說，因為連台灣的總統蔡英文都說不出口的話，蓬佩奧怎麼說的出口？

游盈隆指出，外交部長吳釗燮要發言人回應蓬佩奧說法時，講的是「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」，東拉西扯、文不對題，基本上是胡說八道。

游盈隆不禁批，外交部長腦袋裡到底在想什麼？中華民國台灣什麼時候變成一個主權獨立的國家？有經過台灣人民同意嗎？中華民國國號什麼時候已修改成「中華民國台灣」？誰修改的？外交部有必要出來說清楚、講明白。所以問題並不在蓬佩奧，而是在總統、民進黨政府，不是嗎？

陳水扁前總統説「龎培歐沒說台灣是否為主權國家」，其實，龐培歐並無立場、責任和義務那樣說，因爲連台灣總統蔡英文都說不出口的話，龐培歐怎麼說的出口？ 外交部長吳釗燮要發言人回應龐培歐「台灣從來不是中國的一部份」時，講的是「中華民國台灣是一個主... 由游盈隆發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)