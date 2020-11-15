新竹攻城獅Muse Girls慕獅女孩正選名單出爐，10位新嬌點熱情亮相。（攻城獅提供／陳育賢新竹傳真）

新竹攻城獅球團15日下午在新竹Big City遠東巨城購物中心舉辦第1屆Muse Girls年度徵選決選活動，26位女孩進入最後決選，經過3個小時精彩個人表演後，最終10位Muse Girls正選名單出爐。

正選者有林怡青、李芷霖、鄧芷芸、劉怡琪、陳嘉玟、王怡蘋、薛家珮、闕鈺軒、黃韻、徐子婷等10人。

攻城獅球團表示，為增添賽事亮點於8月正式籌備Muse Girls啦啦隊，當時共接到200份報名表，而團隊將由表演經驗豐富的高人氣女神Amis擔任團長，並為Muse Girls規畫系列培訓課程。

今天的徵選活動邀請到老師藍波、一鳳、柏均擔任評審，評分標準共分為6大項目，自選曲目表演40％、個人加分才藝20％、現場表演10％、舞台台風10％、線上投票10％、現場投票10％。

徵選會現場聚集約上千名粉絲，所有Muse Girls參賽者也卯足全力展現熱情舞蹈，來自輔大競技啦啦隊的李芷霖更是在表演中融入多段高難度拋接動作技驚全場。李芷霖表示，表演過程中張力十足，比自己在比大專盃時還要緊張，未來會更努力訓練帶給獅紫軍們精彩的表演。

除了有專業競技啦啦隊外，也有具備扎實舞蹈底子的參賽者，曾與多位藝人合作表演的鄧芷芸也在個人加分才藝中展現風格搶眼且帥辣兼具的女力舞蹈。

鄧芷芸認為Muse Girls成軍後會帶給球隊滿滿的活力，不論未來遇到多強大的對手，我們都會一起堅強面對。

攻城獅球員鄭瑋、盧哲毅今天也到場與現場粉絲進行趣味活動，鄭瑋與哲毅談到即將成軍的Muse Girls都表示，從10月的自辦熱身賽感覺出獅紫軍們對於主場球隊應援還有些陌生，希望在Muse Girls正式成軍後可以帶領球迷更融入球賽為我們全力獅吼。

此外，新竹攻城獅球團針對主場城市居民規畫限定搶先購票服務，預計於16日下午5點至9點在新竹縣體育館南門1樓開賣12月26日至12月27日主場開幕周賽事門票，兩場賽事將分別對上桃園領航猿與台北富邦勇士，也會是P.League＋職籃聯盟首次耶誕大戰。

此次售票僅限新竹地區球迷，凡是新竹縣、市居民只要出示身分證，每人至多可攜帶兩張證件，每證單場限定購買4張門票，開賣區域包含獅心瘋區、超特區、特區、一般區，限定票券數量有限。

(中時 )