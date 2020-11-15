儀式過程中，媽祖(大媽)也降駕主持，並交代舊廟的文物，如樑、門神、石碑均要保留，以見證朝元宮走過的這些歷史足跡。鐵路雖已地下化，鐵路新村的台鐵員工及其眷屬也已人去樓空，但鐵路媽依然是鐵路媽，仍守護著地面下行車、搭車的人們，也照顧著周遭鄰里的居民。(劉宥廷攝)

以鐵路媽祖聞名的高雄朝元宮，因鐵路地下化政策，規劃鐵路周邊為綠園道而面臨搬遷，地方聞人、民代等奔波下，並與地方、中央等機關協商多月後取得共識，廟方也同意在新廟重建圓滿之前先讓媽祖等眾神，暫居由倉庫改建的臨時行館，讓守護鐵道50載的鐵路媽祖繼續救世。

鐵路媽祖源自下茄苳泰安宮，當時一張黑白照片的鐵路媽聖像、岳府元帥聖像及香火袋在被信徒從下茄苳泰安宮請回後，卻遺落在火車上，台鐵洗車場員工撿到後，基於對神明的敬重，先將之掛在電線桿上暫奉，結果那一陣子鐵道完全都沒有發生重大事故，且掛香火袋的下方地上，無論怎麼颳風下雨也都不會濕。

台鐵員工感到媽祖神威，便請回休息室奉祀，也回祖廟下茄苳泰安宮詢問是否可以分靈，於是再請了媽祖(大媽)、岳府元帥以及福德正神回來奉祀，名為朝元堂；後來朝元堂的大媽一直想出來濟世，台鐵員工及附近住戶信徒就集資在鐵道的另一邊建廟，就是現在的朝元宮。

位在高雄火車站東方台鐵鐵路旁的朝元宮舊址矗立了50年，如今因配合政府都市計畫而被迫遷移，各方人士對於民間信仰的支持，感念文化傳承不可斷，總算順利和政府達成共識，先遷至臨時行館；朝元宮14日舉行出火儀式，將宮中神像暫移臨行行館，待鐵路媽祖廟整建完畢後，再請眾神移駕至該處奉祀。

儀式過程中，媽祖(大媽)也降駕主持，並交代舊廟的文物，如樑、門神、石碑均要保留，以見證朝元宮走過的這些歷史足跡。鐵路雖已地下化，鐵路新村的台鐵員工及其眷屬也已人去樓空，但鐵路媽依然是鐵路媽，仍守護著地面下行車、搭車的人們，也照顧著周遭鄰里的居民。

(中時 )