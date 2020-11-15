徐少東(左)強調，往後建廟路還有一段路要走，但一切走來不孤單，不管是出錢出力，或是出點子的好友們，都是建廟的幕後大推手。(劉宥廷攝)

鐵路媽守護鐵道50載，礙於都市規劃面臨遷移危機，就算地面上不再有鐵道，但媽祖仍指示新址必須在原址附近，正當朝元宮委員及志工為建新廟傷透腦筋，媽祖慈悲竟牽起全然不曾接觸的地方聞人九如茶行黃董、電信工程公會總召徐董在最後關頭的廣結善緣，順利如期興購新址。

朝元宮主委鐘秋美及宮內眾委員、志工們各司其職，為籌資購地忙得不可開交，卻仍是苦無進展，幸好在地的熱心議員曾俊傑得知此事，搭建起鐵路媽和九如茶行董事長黃俊傑、電信工程公會總召徐少東的橋樑，他們二話不說，全力以赴。

黃、徐2人發揮人脈整合的力量，多方奔走圓了鐵路媽心願，順利如期興購新址得以未來建廟濟世的發展；黃董不改其低調行事作風，不僅興建廟宇不掛任何職務，也僅開心表示，這是大家共同協助及政府幫忙，讓鐵路媽可以繼續照顧在地里民。

徐少東的積極努力也讓朝元宮的委員、志工們感動不已，甚至被推選出、一肩扛下興建主任委員的重責；徐感謝國有財產署南區分署願意將位於長明段361號售給朝元宮鐵路媽祖，徐強調，往後建廟路還有一段路要走，但一切走來不孤單，不管是出錢出力，或是出點子的好友們，都是建廟的幕後大推手。

(中時 )