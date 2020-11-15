胡瓜當起人肉發球機。（民視提供）

胡瓜近日主持民視《綜藝大集合》，一開場就是2隊小舞后、舞王，分別來自高雄「蘋果家族」以及新竹「Miki舞團」，這群小朋友平均年齡只有9歲，但各個舞藝超齡，high翻全場。胡瓜特別安排2團小朋友進行舞蹈battle大賽，贏的那一組可獲加碼獎金，無論是地板動作、折手舞等都不輸大人，胡瓜表示：「這樣的比賽太精采了！」但卻搞笑說：「2組小朋友比賽不分軒輊，所以這次獎金取消。」沒想到小朋友一聽到獎金取消，全部綜藝摔。

胡瓜一看直呼太可愛，更搞笑點評：「摔得不好。」要小朋友再摔2次，小朋友渾然天成的綜藝摔再度重現，讓現場所有人直呼「太萌了」。除此之外，節目還邀請到大專排球聯賽連續10年獲得「亞軍」的中原大學排球隊，這次他們卻不是要來挑戰遊戲，而是特地向胡瓜「請教拜師」，同學們想詢問胡瓜如何突破亞軍瓶頸，胡瓜節目上當起「人肉發球機」，與球員一對一親自訓練防守。

胡瓜站在高台上殺球，讓同學撲球及救球，沒想到他忽然丟出變化球，讓同學措手不及，阿翔笑說：「瓜哥，你這樣不是訓練啦！」胡瓜妙回自己是假訓練真搞笑。

(中時 )