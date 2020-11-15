一隻家鼠竟從空隙鑽入用來招財的金雞母盒中，並趴在金雞母上左右查探，模樣相當呆萌。(摘自爆廢1公社)

有網友見這隻老鼠不但模樣可愛，更難得跑進錢倉，建議原PO直接收編。(摘自爆廢1公社)

許多人相信在辦公室、店內擺放招財小物可以得到財神爺眷顧，招財貓、財神爺、金雞母都算常見的擺設。不過近日一位民眾卻發現家中金雞母遭一隻「米奇」闖入，罕見的畫面曝光後，網友更建議原PO直接收編：準備要發財了！

原PO在臉書「爆廢1公社」上貼出兩張有趣的照片，一隻家鼠竟從空隙鑽入用來招財的金雞母盒中，並趴在金雞母上左右查探，模樣相當呆萌。原PO發現後緊急將洞口封閉，慌張詢問「請問現在該怎麼處理？」

對此，網友紛紛建議「斬立決」、「清蒸或紅燒隨便妳」、「三杯」。不過也有人見這隻老鼠不但模樣可愛，更難得跑進錢倉，建議原PO直接收編，準備要發財了！網友表示「咬錢鼠，快養起來」、「是錢鼠，快拜！」、「香火不能斷，直接供奉起來」、「你要慶幸他是進去錢庫，不是咬布袋」、「庚子鼠年末終於降臨，有拜有靈驗」。

不過也有網友認真給出建議，表示「拿出去曬太陽、就自己爬走了」，「找個袋子倒進去，把牠摔死，丟垃圾車就好」。

(中時新聞網)