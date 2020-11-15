Hebe今坐台下欣賞。（粘耿豪攝）

陳嘉樺（Ella）首度大型巡演《艾拉秀》，15日第二場提早於下午4點登場，相隔前一晚僅18小時，「渾身是勁」的Ella依舊散發熱情、魅力席捲全場；有趣的是，她今走下台邀觀眾定義A咖，一位粉絲直言田馥甄（Hebe）是自己心目中的A咖，Ella聽聞故作鬼臉，搞笑回：「對！Hebe一定是A咖，但她大概也只有A Cup吧！」

Hebe昨舉辦新專輯簽名會，無法出席Ella首場演出，今趕上第二場、坐台下力挺姊妹，Ella開心表示：「Hebe昨天辦簽名會，為了疫情只能隔著防護罩，每個人上去好像在『探監』，只差沒拿著電話講話，不能握手、只能隔著防護罩手貼手，像不像在拍偶像劇。」認為疫情期間Hebe還能與歌迷相聚已是幸福。

提及Selina昨晚到場欣賞，Ella誇她是「認真的女人」，會攝影、會爬山，「前陣子還幫計程車隊唱了一首歌...叫『司機』（四季）」，隨後邀全場粉絲合唱該曲，趁機替姊妹打歌；不僅如此，Ella也表示自己與Hebe任何心事都會告訴Selina，只因「她是兩人最信賴的人」，姊妹情誼感動所有人。

Ella的《艾拉秀》今舉辦第二場演出。（粘耿豪攝）

Ella說學逗唱，兩個多小時演出紮實且多元，今尾聲前，她哽咽感謝工作人員，以及粉絲帶給她力量，「在我失落、失意時，因為有你們，我才能做我自己，我不是超人，沒辦法自己發光，因為你們我才有光，不管我幾歲，你們的鼓勵永遠照亮我的人生」，隨後獻唱〈都幾歲了〉。

Hebe今入場前受訪，期待Ella在舞台上綻放自己、有哭也有笑的演出，「辦2天很棒，自己姊妹的演出，真的一點都不想錯過」；雖首場沒看到，但對節目內容相當瞭解，大讚整場秀根本不需要嘉賓站台，「節目滿到溢出來，沒有可以容納我的空間，這是她的秀，應該讓她盡情揮灑，從上到下，從裡到外」。

(中時 )