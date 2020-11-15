最近臉書facebook流行一種「遊戲」，叫做「改變挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge）」，不僅許多明星藝人瘋玩，上傳自己現在與以前的對比照，掀起不少話題，而台中市警察局局長室「TCPB局長室」，也貼出正妹女警對比照，分享女警學生妹稚嫩模樣，讓網友看了「凍不住」，留言敲碗要求女警instagram。

粉絲專頁「TCPB局長室」，今（15）日PO出一張正妹女警的「改變挑戰」照片，分享一名女警當年穿著學生制服，與現在身穿警察制服的模樣，女警臉蛋白皙、五官精緻，且身材幾乎沒有變化，一樣非常纖細，最大亮點就是女警長相幾乎沒變，沒有被「時間殘害」，成功完成「改變挑戰」。

女警照片掀起網友熱議，許多人想多看幾張正妹女警照片，跪求小編交出女警本人的instagram，而小編拒絕有求必應，幽默回應「最近…小編…網路…慢…所以…哎居…慢慢…等…」；至於很多網友好奇，女警這兩張照片，時間間隔究竟是多久，小編也相當神秘，僅表示「女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密」。

最後小編在留言區，分享一男警的身材改變照片，只見這名男警原本身材白白胖胖、圓滾滾，搖身一變成身材驚人的健身猛男，但網友對男警一點興趣也沒有，笑嗆「我不要看這個」、「走開啦」、「這種的先不要」。

(中時新聞網)