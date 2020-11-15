趙樹海70歲前的粉紅斜槓人生 唱作專輯媒體發表會。（盧禕祺攝）

趙樹海睽違22年推出新專輯《沙上的旅途》，15日舉辦發表會，選在70歲生日的前一天，象徵他對生命旅程的紀念及里程碑；趙樹海直言以前出唱片，內心充滿「嚮往」，「因為剛踏入這個行業，會希望很快地眾所周知，巴不得盡快、多出唱片」，如今70歲再唱，趙樹海信心十足地說：「我聲音沒有什麼太大的變化，還能完美詮釋歌曲，很值得。」

《沙上的旅途》只發行880份限量版，趙樹海回憶40多年前出唱片：「那侯沒有很尊重版權、著作權，賣斷幾首歌後才發現我應該珍惜作品，所以後來就堅持不賣，如今限量發行，主要是希望買的人跟我一樣，珍惜它的存在。」

趙樹海今辦新專輯發表會。（盧禕祺攝）

近幾年淡出演藝圈的趙樹海其實一直很忙碌，不僅是插畫創作者、童謠集製作人，近日再推出音樂作品；已是爺爺輩的他，這兩年創作《趙樹海童謠集》，經常分享給兩個寶貝孫女聽，他說：「大的孫女3歲了，前幾天我彈吉他、孫女唱，看到我老婆拍下的視頻很感動。」聽到孫子唱自己的歌，「那種感覺不是一般人能體會的」。

趙樹海認為人毋須受限年齡，無論幾歲，想做的事就該放膽去嚐試，「我不在意幾歲開始，但我時間真的不多」；提及70歲生日願望，趙樹海感性表示：「希望我的歌曲有更多人聽，更多人看到我的畫冊、買我的畫冊。」盼打平出書成本，繼續發行。

(中時 )