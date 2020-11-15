疫情衝擊全台經濟，連帶影響公益捐贈和社福團體的收入，TVBS信望愛永續基金會發起「分享愛無限」公益募款活動，挑選出全台最需要幫助的社福團體，進行為期一年的聯合募款。TVBS新聞台響應，派出多達20位主播和記者走訪全台北中南東共20家受助社福機構，深入報導並完整呈現機構面臨的瓶頸，真實、動人的文字與自然不做作的畫面，記錄個案故事，多位主播甚至於採訪時一度哽咽，勸募首月募得超過400萬元善款。

負責報導脊髓損傷潛能發展中心的TVBS午間新聞主播古彩彥感性表示：「走訪這個機構，讓我看到，只要經過訓練，下半身癱瘓臥床的人，也能照顧自己。把躺著看人生的悲哀和無力，轉換成找回生命自由的動力，脊損中心不只免費幫助癱瘓傷友，更解救無數個家庭。感恩台灣社會，有這麼溫暖的存在，也請各界支持，別忘了他們。」

主播黃星樺鮮少在採訪過程落淚。(摘自臉書)

系列專題共20則，自10月起TVBS新聞台每周播出兩則，打頭陣的秦綾謙主播前往新北市盲人重建院時，不僅近身採訪視障朋友，也參與了視障體驗營的課程，有感而發地說：「台灣每年新增1,000名失明人口，而盲人重建院始終堅持，免費提供視障朋友生活技能的重建和職業學習，這樣的社福機構真的很需要大眾多多支持。」

而主播錢麗如一訪服務憂鬱症病友的肯愛社會服務協會時，更被病友們互相扶持、努力蛻變走出黑暗的決心與毅力所感動，採訪完個案故事，錢麗如鼓勵病友時更一度哽咽，錢麗如呼籲：「受疫情衝擊，肯愛今年尚有百萬元的資金缺口未解，希望透過報導，邀請大家伸出援手，也讓觀眾心頭留下一絲暖意。」主播黃星樺則前往台南漁光島，記錄瑞復益智中心的經營困境，以及腦性麻痺病友的生命故事。

(中時 )