富邦悍將今天舉行球迷感恩會，菜鳥日壓軸登場，其中被笑稱抽中「籤王」莊韋恩的「爸味薑母鴨」今天並未如日前設定的「絲襪」上陣，而是穿自己的束褲，回憶當時學長李宗賢執意要幫自己代抽，莊韋恩滿是無奈，「他根本黑箱作業，抽了一張又一張。」

莊韋恩與李宗賢都來自國立體育大學，儘管兩人相差4屆，在大學時並未碰到，但來到富邦後，莊韋恩也利用這段時間向學長討教。

而為了這次菜鳥日活動，事前球團準備各種「鳥」籤，由本人自己抽出，若是沒到的才由學長代抽，但李宗賢執意要幫人在現場的莊韋恩抽籤，且目標就是「籤王」，對此莊韋恩無奈的笑說：「他根本黑箱作業，抽了一張又一張。」

除了幫學弟代抽外，也幫學弟出主意如何搭配薑母鴨的下半身，李宗賢笑說要幫莊韋恩買絲襪，還問說要白色還是黑色，「但最終學長體貼我，放過我，讓我穿束褲上場。」

另一個吸睛裝扮的還有陳真的鴕鳥，只見他的鴕鳥頭「高人一等」也讓他笑說：「沒想到穿起來這麼奇怪，但第一次體驗很好玩。」

今年季中選秀，陳真被富邦在第三輪選中，原本有機會在下半季就升上一軍舞台，無奈碰到傷勢攪局，也讓他有更深體認，知道身體健康的重要性，他說：「希望明年自己能保持身體健康，為球隊做出貢獻。」

對於甫結束的秋訓，陳真直呼菜單真的很硬，「但洪總（洪一中）鼓勵我們撐下去，秋訓對我來說很充實也很有幫助。」

(中時 )