11月2日，阿富汗第一學府喀布爾大學發生嚴重的恐怖襲擊，3名持槍者混入大學，丟擲炸彈並掃射學生，造成至少22人喪生、27人受傷。阿富汗部隊找到了該事件的主謀，是「哈卡尼網路」(Haqqani Network)恐怖組織的成員。
半島電視(Aljazeera)報導，喀布爾政府持續與塔利班組織在卡達舉行和談，但最近幾個月來，喀布爾的暴力事件卻日趨白熱化，全國各地的恐攻日趨嚴重，顯然喀布爾政府必須證明自己有維持治安的能力。
星期六，阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）在其Facebook頁面上宣布，喀布爾大學襲擊事件的主謀已被逮捕，他說：「襲擊事件是由一個名叫阿迪爾(Adil)的人策劃，此人屬於哈卡尼人網路組織。」
薩利赫表示，顯然這些恐怖組織，試圖打擊阿富汗政府的威信，想要我們在人民面前顯得軟弱，我們不會讓他們得逞。
哈卡尼網路是塔利班的一個分支機構，據說總部在巴基斯坦山區。該組織長期以來一直對西方軍隊和平民發動襲擊，是公認的恐怖主義組織。
報導稱，阿迪爾的家人住在喀布爾的郊區，但是他本人藏身於阿富汗東部山區的潘賈希爾（Panjshir）省，此處山脈起伏，人口不多，並且與巴基斯坦接壤。
薩利赫補充說，目前軍警詢問阿逼爾，他已透露自己是哈卡尼網路成員，包括武器與人員都是組織提供的。
(中時新聞網)
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