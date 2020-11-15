由兩岸合辦的文學獎項《旺旺．時報文學獎暨金沙書院兩岸散文獎》之金沙散文獎，15日上午在廈門舉行頒獎典禮。作家賈平凹表示，以散文獎開展兩岸交流是創舉，作家楊渡則表示，「這個散文獎應一屆一屆辦下去，大家才不會忘了中華文化的根。」

今年首屆金沙書院兩岸散文獎頒獎典禮，受疫情影響，大部分得獎者無法到現場領獎，但氣氛依舊熱烈。台灣地區召集人、顧問、評審、得獎者，紛紛以錄影方式獻上祝福或得獎感言。

組委會台灣地區主任、《中國時報》董事長王丰表示，「希望這個平台，能讓兩岸文學愛好者享受並陶醉在文學氛圍中。」評審委員會召集人唐浩明表示，從來稿作品看到歷史連結、文化連結與民間連結，希望未來能看到更多兩岸間的精采動人故事

賽事組委會大陸區主任曹放提到，廈門市海滄區金沙書院始建於西元1548年明朝時期，書院去年啟動重建，以金沙書院為名舉辦兩岸交流文學獎項，別具意義，「這次徵文來稿為1002件，分別來自五大洲，獲得全球華人熱烈響應，作品水準高，因此最後又增加入圍獎，並自本屆起成為定例。」

首獎得獎者何志明表示，遺憾無法親自領獎。他認為，金沙兩岸散文獎的設立，對華人文學界是一大福音，給予文學愛好者發表空間。何志明說，希望明年有機會到廈門，看看當年戍守金門時的對岸，體會兩岸間是如何「鑄劍為犁」。

頒獎典禮同步宣布第二屆開跑，題目為「兩岸視域中的中華優秀傳統文化」，文長限3000字以內，參賽者不限年齡、籍別與人種，以漢文字書寫，不分簡、繁體均可報名。首獎獎金為新台幣15萬元，詳情可至翻爆官網查詢。

(中時 )