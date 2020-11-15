金沙書院兩岸散文獎除了頒發散文獎，同時頒發散文改編微電影獎，由主辦單位之一的上海旺時文化傳播總監張心瑜擔任頒獎，領獎代表為台籍老師吳孟軒，指導學生團隊拍影片獲獎。

本屆金沙書院兩岸散文獎除了徵件散文作品，同時以3部得獎作品，向兩岸大學生徵件改編微電影。得獎影片在頒獎典禮播放，獲得一致好評，主辨單位決定，今後每年都要試著將文學影視化，擴大金沙散文獎影響力。

今年首獎作品〈父親我回家了〉，是台灣作者何志明的真實故事，描述廣東二代，替已逝父親回到廣東雲浮老家，尋找父親永遠回不去的家鄉。這段故事由台灣學生團隊改編成5分鐘微電影，引人落淚。

一等獎散文作品為〈奶奶和她在台灣版圖上結果的核桃樹〉，由大陸福建泉州師院的台籍老師吳孟軒，率領大陸學生改編成為電影，原作是河南人李剛書寫奶奶如何用一生等候去台灣的爺爺，泉州師院學生以閩南的場景和語言來改編，描繪這段掛念半世紀的真情。另一篇一等獎散文作品為〈寫戲給母親看〉，由在台讀書的香港學生團隊改編，傳達原作裡的母愛之情。

(中時 )