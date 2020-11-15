編舞家周書毅以身體和行動提出對暖化議題的省思。（衛武營國家藝術文化中心提供）

曾拿下台新藝術大獎的編舞家周書毅，近期在高雄創作，在最新作品《暖化之後，我住在...》，他爬上衛武營國家藝術文化中心屋頂跳舞，並且拍攝成影片，在網路上播映，他表示，「我爬上屋頂，感受天氣炎熱，從中思考冰川暖化和氣候變遷，並把感受到的事情以影像呈現。」

周書毅表示，這次以身體和行動提出對暖化議題的深思，「當我站在屋頂上，風從四面八方吹過來，感受很強烈，隨著日照光影變化，屋頂也會折射出不同顏色。」周書毅說，底下是表演廳堂，上頭則有種荒蕪感，「會不會未來的世界，地球暖化水平面上升，我們真的要到屋頂上避難？」

一如荷蘭建築師法蘭韾．侯班建造衛武營時，把建築物想像成一艘靠在港灣旁的船，周書毅表示，延伸這層涵義，衛武營建築也像是一座島嶼，讓人停歇和躲藏。

周書毅觀察，在疫情之下，世界上的人，都在尋找心靈與實際上的避難所，表演者的舞台，除了傳統的劇院演出，還有網路平台，但這次他選擇不以直播線上演出，而是想透過影片發出議題，「我想和當下，甚至是未來100年後的人對話，拋出疑問，暖化之後，我們會在哪裡？」

(中時 )