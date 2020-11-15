紐約每天都有川流不息的人潮川普大廈前抗議，警方大老遠的就拉起封鎖線。（圖／美聯社）

競選連任落敗已成定局的美國總統川普還有2個多月任期，紐約的檢察官與司法調查人員正在摩拳擦掌，準備在川普卸任後展開行動。目前對川普違法的指控很多，包括性侵、欺詐、逃稅、洗錢等共約30宗官司正等著他，不過很多都認為川普入獄對國家沒有好處，因為如此一來反而可能讓他成為數代人眼中的政治受難者。

《德國之聲》針對川普卸任後的可能遭遇的司法調查報導說，對川普的指控很多，當他不再擔任美國總統後，調查人員可能會立刻展開行動。目前紐約第五大道上上川普大廈的周邊，警方封鎖了數個街區。紐約時代廣場上，一名將自己包裹在美國國旗裡男子說，川普不能回紐約。另一位女士說，紐約絕對不歡迎他，其身旁的男子則補充：「紐約的每個人都討厭他，並把他視為騙子。」

歷史學家大衛．納索（David Nasaw）表示，沒人認為川普會再次搬回川普大廈。「我認為川普沒有機會，也不敢再回到紐約」，因為沒有了白宮主人的身份，川普也將失去豁免權。

《紐約時報》指出，目前約有30起針對川普的訴訟準備進行。納索表示，難怪川普堅持執政，作為平民他不能再以總統身份受到保護，免受司法訴訟。目前尚待解決的訴訟很多，性侵、欺詐、逃稅、洗錢，全都是對川普的指控罪名。

《紐約時報》記者恩里奇（David Enrich）表示，司法調查人員很可能已經開始積極行動。川普及其盟友已經明確表示，準備在2024年重新參選，這反而使他成為調查人員的目標，否則他們可能會暫時先把案子緩一緩再說。

曾經將「好萊塢淫魔」韋恩斯坦（Harvey Weinstein）繩之以法的紐約檢察官賽勒斯．萬斯（Cyrus Vance）手上就有2項有關川普的司法調查。萬斯想證明川普和他的公司對銀行和保險公司進行了大規模欺詐，經過在最高法院的努力爭取，萬斯已獲准調閱川普稅務記錄。

恩里奇認為，川普失去總統司法豁免權後，調查工作應該變得更容易。川普在紐約除了有司法訴訟，還有未結帳單，未來4年內必須支付超過3億美元的貸款，其中大多數都是他親自擔保。如果他不付款，他的債權人可以沒收他的財產。

史學家納索表示，川普在房地產界一直只是條小魚，政治學家穆齊奧（Doug Muzzio）則稱，沒有人會跟他做生意，也沒有人會借錢給他。

許多人認為，川普會面臨訴訟和罰款，但沒什麼人認為這位總統卸任後會入獄。納索認為，如果川普被監禁，對國家沒有好處，反而會在好幾代人眼裡成為受難者，可能造成國家的分裂，川普對此求之不得。

(中時新聞網)