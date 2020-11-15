大元生日收到崩壞版寫真集。（藝和創藝提供）

林艾璇（大元）將推出寫真集《數到3之後》，14日她生日當天，特別一天當兩天用，先是赴印刷廠為寫真集簽名蓋唇印，晚上還開生日直播，工作人員則為她精心準備一本「NG崩壞版」寫真集當生日禮物，當她拆開膠膜、滿懷期待準備開箱自己首本寫真集時，一見到翻白眼、厚雙下巴的NG醜照，不可置信地抱頭連三叫：「這什麼東西？」、「你認真的嗎？」、「你們很壞耶！」

大元原本還感性地說：「很開心我把自己記錄下來了，現在應該是我出道以來最滿意的狀態！」沒想到一拆封後驚叫連連，NG書中有她滿滿的表情「走樣」漏網照片，驚嚇過度的她一度開始懷疑：「該不會出寫真集是騙局吧？」此時工作團隊推出生日蛋糕唱起生日快樂歌，眾人還討論起當初「精挑細選」，放哪一張會最「驚喜」，讓她大噴笑：「你們哪裡擷取到我那麼多翻白眼、睡著的瞬間？」

大元寫真集中秀出好身材。（藝和創藝提供）

但她表示越看越喜歡，甚至看到泳裝戲水照的身材完美，得知完全未修圖時，忍不住自己讚美：「就別看表情了，這身材真是好啊！」還為粉絲「謀福利」，由衷表示：「會考慮出這本『崩壞版』嗎？可能賣得比一般版還好喔！」讓大家笑翻，直說：「壽星好可愛啊！」經紀公司當下決定，如果賣超過5000本，就將NG照印成明信片推出慶功版！

此外，她當晚開生日直播，吸引千人上線祝她生日快樂，好友關韶文（關關）秘密帶蛋糕來為她慶生，好友「王子」邱勝翊看到她在直播中說到希望熱騰騰的寫真集趕緊送到預購的人手上，居然開玩笑留言：「我需要能在床上一小時的人。」大元看了直接回他：「預購寫真集有送衛生紙喔！」歪樓的互動留言讓網友都沸騰了。

大元寫真集中秀出好身材。（藝和創藝提供）

大元的《數到3之後》寫真書昨第一天預購就開紅盤，衝上博客來即時榜亞軍，上看第一，氣勢如虹，她將於12／5（六）下午在大直美麗華摩天輪前廣場舉辦《數到3之後》簽書會。她生日從早到晚都在工作，前往印刷廠簽完2千本的預購簽名，也偷偷幫書加料彩蛋，不僅留下紅唇印，還俏皮寫下「我美嗎？」、「愛你哦！」等留言，更表示有收到這加料寫真的粉絲，一定要來簽書會現場，可上台獲得「愛的抱抱」！大元最後也許下生日願望：「第一個願望，祝我的《數到3之後》寫真集大賣，第二個希望大家身體健康、吃飽睡好！」第三個願望則默許放在心底！

(中時 )