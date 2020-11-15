嘉義市71歲邱姓男子15日上午與親友到嘉義縣獨立山登山，途中摔傷而陷入昏迷，救護人員原本要徒步上山救人，因事發地點在鐵軌旁，且阿里山小火車即將進站，通報阿里山林鐵及文資管理處協助救援，列車將傷患載到樟腦寮車站，再由救護車送往醫院，但經搶救仍不治；這次救護案件是林鐵處成立以來，首件由小火車接駁傷患的案例。

嘉義縣消防局指揮中心昨天上午9點08分獲報，指一名男山友需要救援，由於事發地點救護車無法抵達，救護人員原本要徒步上山救援，正好有阿里山小火車即將進站，立即通報林鐵處協助。

林鐵處評估可行後，以將駛近樟腦寮車站的311次列車接駁傷患，並同時載送救護人員至現場將傷者抬上列車，列車再倒退2公里，返回樟腦寮車站。

在當地擔任10多年救護的消防員表示，過去執行獨立山救援任務時，若車輛無法抵達，人員都得徒步救援，他不曾見過由阿里山小火車接駁民眾送醫的案例。

林鐵處鐵路服務科長洪淑霞表示，這次同仁休假時剛好登山經過，發現男子情況危急，機靈地連絡內勤是否能調派車輛接駁傷者，再由救護車載送下山急救。

洪淑霞說，過去雖曾出動台車接駁傷患，但這件是首次由小火車接駁傷患的案例。未來若發生類似案件，也會視情形與消防局合作救援。

(中時 )