高雄女中去年向師大研究生黃彥傑借用33張日治時期老照片事後不慎遺失，黃男不滿校方處理態度爆料，雄女校長15日凌晨正式道歉，但黃男仍堅持找不回就提告。（取自黃彥傑臉書／袁庭堯高雄傳真）

師大研究生黃彥傑去年出借珍藏33張日治時期「高雄高等女學校」老照片給雄女做數位典藏，時隔一年校方竟稱遺失、希望賠償了事，黃男怒嗆提告。雄女校長林香吟15日凌晨在學校官網正式道歉，表示16日將報警並成立調查小組，未來也將制定文物保存sop機制。

黃男去年7月將33張珍藏的日治時期、「高雄高等女學校」的照片借給雄女，雄女付給黃男3300元作授權費，雙方協議掃描之後歸還，雄女日後可任意使用數位檔。但去年10月時黃男追問，校長祕書竟表示「忘了相片放在哪裡」，事後又稱「展示給訪校貴賓看後就不見了」，時隔一年至今仍未歸還，還企圖以私下賠償的方式與他和解。

黃男對校方未經他同意就第三方展示珍貴原件相當氣憤，還怒嗆雄女找不回老照片，就走法律途徑解決。

雄女13日發出聲明強調是同仁疏失，將繼續全力搜尋，希望黃男再與校方溝通，採其他方案來處理。林香吟15日凌晨在官網上再度向黃男致歉，承認校方處理借用物用「一般交易」的態度、流程有瑕疵，16日將再進行一次地毯式搜尋，並正式報警且成立調查小組，另成立文物保存SOP機制。

但黃男對校長道歉內容仍不接受，強調自己絕對不是要錢，就是要拿回照片而已。針對校長道歉，黃男持續開砲，強調如果這件事他不提，「雄女鬆散的螺絲釘是不是一年、兩年、三年、一直都會繼續鬆下去啊？」，還爆料報警、成立調查小組及文物保存SOP機制，都是他提供的建議。

黃男也下最後通牒，若18日仍找不到，19日就會對校方、校長及祕書寄存證信函，不排除提侵佔告訴。

(中時 )