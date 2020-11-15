自導自演被綁架的王姓被害人目前正遭通緝。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方被爆料吃案未受理王姓民眾6月間通報1件擄人勒贖案，劇情神展開，警方緊急傳喚陳嫌在內的3名涉嫌人釐清案情，得知竟是王姓被害人（非報案人）與嫌犯串通自導自演，警方火大將王姓報案人依照詐欺、偽造文書與誣告罪一併函送台南地檢署偵辦。

49歲王姓報案人6月間向警方通報一件擄人勒贖案，提供33歲王姓被害人遭凌虐、綑綁與被拍裸照的畫面，卻無法提供被害人名字、案發地點等關鍵案情，警方在僅以「受理案件登記表」備案。

王男11月6日再度到警局報案，要求警方開給報案三聯單，這次提供詳細案情，指控陳嫌今年3月將33歲王姓被害人從東山區押到仁德區凌虐，警方立刻開給三聯單，並將案件轉給案發轄區的白河警分局偵辦。

警方被控吃案，一方面急著澄清有受理，另方面火速追查，竟發現劇情神展開。

警方傳喚綁人的陳姓、鄭姓與胡姓3名嫌疑人，3人卻異口同聲是王姓被害人欠債後無力還錢，才自導自演串通假綁架案，大家都是配合演出，拍下王姓被害人受虐打影片，用意是取信王家人，直到被害人的阿公為了營救孫子，出面簽了150萬本票，才假意放人。

陳嫌另與王姓報案人勾結，藉由他出面報案拿到警方的受理報案登記，加深王家人確信真的發生擄人案件，卻對案情語焉不詳，避重就輕，令警方無力偵查。

王男最近與陳嫌等3人拆夥，他為了報復同夥，乾脆假戲真做，11月初2度報案要求拿三聯單，要警方弄假成真全力偵辦此案。

案情水落石出，無端遭誣陷的警方大為光火，一口氣將王姓報案人依照詐欺、偽造文書與誣告罪嫌，函送台南地檢署偵辦，並持續追查因詐欺通緝，正逃亡中的王姓被害人，要當事人出面釐清案情。

(中時 )