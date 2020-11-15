陳天平曾參與台南大天后宮、霧峰林家宮保第、開基天后宮等修復工程，體現大木技術精髓。(文資局提供／曹婷婷台南傳真)

王武雄多次進行剪黏推廣教學，作品數量豐富，成果獲肯定。(文資局提供／曹婷婷台南傳真)

吳權坤曾參與開基武廟、南鯤鯓代天府修復工程，近期完成旗津天后宮修復。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

呂新義自12歲跟隨林鬧學習泥作工藝。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府近日決議新登錄「泥作」、「大木作」、「剪黏泥塑」與「王船建造與修復」等4項文化資產保存技術；並新增呂新義、吳權坤、陳天平、王武雄與陳天平等5位保存者。文資處強調，文化資產保存技術為針對有形與無形文化資產保存及修復工作不可或缺的傳統技術，未來將持續記錄保存，並透過教育扎根，讓技藝持續傳承。

文資處指出，「泥作」屬傳統建築技術與知識，呂新義自12歲跟隨林鬧學習泥作工藝，熟悉砌磚、抹灰壁、灰（土）漿打底、上白灰、泥作堆花、洗石子等工法，能充分掌握泥作技術，其所抹灰壁緻密光亮，且能依修復需求自製模具，手路細緻、工法精湛，歷年曾參與臺南大天后宮、南鯤鯓代天府、打狗英國領事館等修復工作。

「大木作」為古蹟、歷史建築修復保存中不可或缺之傳統技術。吳權坤16歲即跟隨李本忠與江添水師傅學習木作工藝，熟知傳統民宅、傳統廟宇與日式建築的新建與修復工法；陳天平13歲即跟隨台南大木作師傅陳城學藝，17歲出師，對拆解修復及構件加工有關知識和技術充分掌握。

2位大木匠師均曾參與國內諸多重要古蹟的大木工程，如吳權坤曾參與開基武廟、南鯤鯓代天府修復工程，近期完成旗津天后宮修復；陳天平曾參與台南大天后宮、霧峰林家宮保第、開基天后宮等修復工程，體現大木技術精髓。

「剪黏泥塑」常見於寺廟建築，為屋頂、壁堵上之重要裝飾，亦為有形文化資產中不可或缺之傳統技術。王武雄自小跟隨父親王萬德在葉鬃門下習藝，具備傳統剪黏、泥塑所需之選料、塑胚及黏貼技術，熟知施作程序，並致力傳承，多次進行剪黏推廣教學，作品數量豐富，成果獲肯定，歷年曾參與台南府城隍廟、台南大天后宮、金華府等修復工作。

「王船建造」為台灣迎王祭典中不可或缺的技術，亦是古帆船、王船文物保存與修復所需重要技術。陳金龍13歲開始在叔公陳明慶的造船廠學習造船，早期以造木製漁船為主，隨時代改變，除造漁船也製造遊艇，並受聘為各地廟宇建造王船、法船，其所製王船型制優美，結構堅固。金龍師也以熟稔木製船技術修復王船，如安平妙壽宮百年王船「金萬安號」。

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