有「最美牙醫」之稱的日本正妹西原愛夏，除了正職是一名專業牙醫，還會在工作之餘接拍寫真 ，常在社群網站分享辣照放送福利，近日她推出電子寫真，又曬出一系列火辣內衣寫真，要脫不脫的性感模樣，讓大批男粉看了全暴動。

照片中，西原愛夏頂著一頭及肩短髮，只穿一套純白色內衣褲，大秀纖細蠻腰和蜜桃臀，讓苗條S曲線一覽無遺，尤其犯規的是，西原愛夏還半解內衣，擺出輕勾肩帶、捧乳的撩人姿勢，使得渾圓胸形全被看光，加上她還用一雙水靈大眼直視鏡頭，讓畫面性感清純兼具。

西原愛夏半脫內衣，性感中又不失清純。（圖／翻攝自IG）

西原愛夏一系列「半脫」辣照曝光後，立刻引來許多男粉激動留言「真的太美了」、「這種風格最棒」、「又可愛又性感」、「天使」。

現年24歲的西原愛夏，在中學時期被星探發掘而成為寫真模特兒，不只拍了許多大膽寫真，也曾參與戲劇演出，以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯暴紅，被封為最美牙醫，2017年考取牙醫執照，是現役牙醫師，個人IG擁有18萬粉絲，人氣火紅，也是許多人心中的性感女神。

(中時新聞網)