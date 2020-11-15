大陸、日、韓、澳洲、紐西蘭與東盟十國，共15國於15日正式簽定RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），專家擔憂，成員國關稅大幅下降，將排擠台灣的出口，例如石化工業、機械業等傳統產業可能會受到打擊。

專家指出，由於台灣與RCEP成員國的經貿往來都非常密切，在RCEP生效後，成員國之間關稅大幅下降，勢必排擠台灣的出口，產業部分，RCEP尚未公布詳細內容，但台相關產業需提早準備可能的衝擊。

此外，未來台灣服務業想進入成員國的障礙可能也會更大，台商到成員國投資也可能會有困難，因台灣的商品進出這些國家會被課稅，而成員國之間則不必課稅，最終台灣可能因此而被排擠在其生產鏈之外。

專家建議，政府應有更積極的作為，降低RCEP簽署可能對國內產業造成的傷害，加速與相關成員國洽談簽投保協議，或與已簽訂RCEP之國家先進行自由貿易協定（FTA）談判。

(中時 )