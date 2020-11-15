來自印尼新住民李瓦第（中），先生受傷成植物人，她獨自撫養兩名子女。（劉秀芬攝）

對弱勢家庭而言，到相館拍全家福相片是件奢侈的事，台南的「多那數位影像」工作團隊長期投入公益活動，日前向北台南家扶中心表示，願意配合公益活動，正好家扶下月將表揚自強家庭、孝悌兒童，今天就先請多那團隊幫6戶自強家庭、6名孝悌兒童拍攝全家福照，留下幸福影像。

多那工作團隊不僅應允免費拍攝，還提供梳化、服裝，由微甜幸福婚紗攝影提供場地，前往拍攝的自強家庭、孝悌兒童們與家人陸續分批前往拍照，在工作人員協助，大家穿上美麗帥氣的服裝，臉上洋溢幸福笑容。

獲選為孝悌楷模的陳采沅同學，現就讀國中三年級，從小父母離異，對母親幾乎沒有印象，家中經濟來源父親經常隨工班在外，采沅與姊姊從小就跟著爺爺、奶奶一起生活，家中十分簡樸，雖是隔代教養，但她與爺爺、奶奶的感情很好，課餘常主動幫忙做家事並噓寒問暖。

陳采沅說，看到爺爺奶奶白髮蒼蒼且健康每況愈下，內心常感擔憂，也暗自許願，「15年來都是爺爺、奶奶在照顧我們，現在輪到我來陪伴照料他們」。這次能有機會拍下全家福照，姊妹十分開心，跟前跟後的陪著奶奶整理頭髮、衣服，祖孫情展露無遺，相機喀嚓的瞬間，拍下他們15年來第一張全家福照片。

此外，32歲被推選為自強家庭的李瓦第女士，為印尼籍的新住民，與丈夫育有兩名子女，先生因跌倒意外變成植物人，阿第始終不離不棄，這次帶兩個小孩拍全家福照，難得露出微笑，雖然先生臥床缺席，但李瓦第同樣抱著感恩的心謝謝家扶以及多那團隊，為他們留下幸福的影像。

(中時 )