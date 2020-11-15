陳時中主持「防疫與健康生活促進」專題研討。（王揚傑攝）

「第六屆慈濟論壇」對應時事議題，2020年全球壟罩COVID-19新冠肺炎威脅，當國際疫情仍處於嚴峻之際，台灣相對防疫有成，面對後疫情時代，從醫療及教育等不同層面，找尋對治的防疫生活之道，成為值得省思的課題，今（15）日前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、衛福部國健署長王英偉、慈濟醫療法人執行長林俊龍、慈濟大學校長劉怡均共同提出觀點，期許帶給國人甚至全球人類共鳴。

陳建仁以「新興傳染病與永續發展」為題分享表示，瘟疫帶來戰爭、饑饉和滅亡的災難，在人類歷史上不斷重演，他形容「人類與傳染病的抗衡是永恆的競賽」，從原始時代直到20世紀末，瘟疫的流行影響了人類的遷移、民族的興衰

、戰爭的勝敗、社會的榮枯、文化的起落、政體的變革、產業的轉型、文明的發達與科技的進展，即使處身21世紀，人類仍不斷面臨新興傳染病的挑戰。

隨後由陳時中主持「防疫與健康生活促進」專題研討，陳時中引言時表示，我們只有一個地球，正面臨挑戰，伴隨經濟發展的前提，如何讓每個人擁有健康的生活環境，及如何維持健康的生活型態，是所有人類共同需要嚴肅面對與環境共存的永續議題。

王英偉指出，將身體活動納入日常生活，可提高身體活動強度及提供達到每日身體活動量建議值的機會，但綠色飲食和生活化身體活動，都需要多門學科領域的調和運用，它超越了單純的個人行為或社會决定等傳統因子，而朝向更廣泛的生態和經濟面向發展，政府單位如何應用多部門及跨部門的協同行動，對於民眾健康和福祉至關重要。

劉怡均表示，疫情或許會緩解，也或許病毒將長存於地球，為預防類似疫病再度大流行，透過教育強化下一代公民的健康意識及環保觀念，是各級學校無可迥避的責任。後疫情時代教育必須著重的五大面向，加強萬物相依的動保及環保教育、加強普及健康及環保知識線上學習及數位教育、加強跨領域合作以發展防疫科技的專業教育、加強自利利他，消弭不平等的慈悲防疫教育、加強無染校園的防護教育，並建立無國界教學支持系統。

林俊龍則從「推蔬食祈福、茹素防疫─健康、清淨、地球與心靈」角度分享，他說，在疫情流行階段，素食是最實際的行動，提升免疫力和身心靈均衡，素食的好處有益人體健康，降低許多疾病的罹患率，包括肥胖、高血壓、糖尿病、心臓血管疾病及癌症等，進而降低死亡率而延長壽命。

林俊龍表示，素食也能減緩全球暖化，減少耗用地球的資源及溫室氣體產生，降低空氣及土地汙染，避免森林消失並減緩極端氣候異常，並且有益心靈健康，不用殺生來填飽肚子，自然能夠輕安自在。

(中時 )