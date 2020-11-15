台南市府推動無毒友善農耕，市長黃偉哲（左三）呼籲大家用消費支持青農。（劉秀芬攝）

假日常有親子到陳田農場體驗玉米採收。（劉秀芬攝）

台南市府推動無毒友善農耕，全力跟青農協會配合，希望能把有機、無毒、保育、友善農作及農場經營方式，推廣給更多人知道，市長黃偉哲15日上午也到官田區青農陳泰安的農田參觀，體驗採摘無毒農耕的玉米筍，現場品嘗後大讚好甜。

黃偉哲說，陳泰安為了陪伴父母，放棄了高薪的工作回鄉從農，不僅對環境友善，拿到許多有機認證，為保育水雉棲地做出了重大貢獻，黃偉哲也希望更多青農加入，讓農業變成一個科技的、時髦的、對大地友善的產業，大家一起來做這件有意義的工作。

黃偉哲參觀的陳田農場主人陳泰安，原本是科技新貴，因不捨年邁父母辛苦穿梭於田間，2015年辭去高薪工作，返鄉接下農務，並以「綠色保育標章」的理念耕作，以保護水雉為初衷，申請慈心認證、綠保標章，不使用化肥、農藥及除草劑，維護農業與生態平衡。

陳泰安有1公頃以友善土地方式耕作，營造與昆蟲、鳥類、保育類動物共享的「綠色保育田」，目前種植新品種台南19號稻米；另外的0.8公頃農田於今年年11月6日通過有機認證，園區的農作物有水果玉米、玉米筍，假日常有親子客來體驗採收。

陳泰安說，有機友善耕作與一般慣行農法比較起來，雖然種植、採收、施肥等基本工作與開支差不多，但有機友善耕作需人工除草、抓害蟲，所需人力時間就是一大苦惱，但是田間的生態也因此豐富，有各種蛙類、瓢蟲、蜻蜓，更有水雉及許多鳥類來覓食。

台南市農業局局長謝耀清表示，台南市目前有1562位新農人，其中官田區有47位，返鄉青農們放棄別人稱羨的工作和高薪，回到故鄉翻轉農業生態，是友善大地最大的力量；他也希望大家支持小農「友善耕作農產品」，邀請企業踴躍認購，讓默默耕作的小農，持續為生態及安全農產品努力。

(中時 )