foodpanda承租中捷的列車車廂做廣告，粉的很貼心。（取自台中捷運臉書）

台中捷運16日起試營運，列車廣告搶不搶眼成民眾討論焦點！民眾在中捷臉書留言「覺得可以再好看些」立馬有網友回應說「已經很好看了呀！」中捷把列車廣告包給廣告商出租，至於租給誰，以及廣告如何呈現？中捷強調，全都由承租者自行考量。

中捷公司在臉書粉絲頁公布5家公司承租的廣告列車，每列車兩截車廂內外均有彩繪廣告，形成不同於一般的列車外裝。中捷指出，5家公司分別是大鼎餐飲事業群、foodpanda、大金冷氣、聲寶、三菱等。

中捷公司臉書一公布，立馬吸引上千人按讚，民眾的關切度很高，許多人都能了解中捷在長期虧損下，為了營運資金需要不得不把列車車廂外租做廣告用。

中捷表示，民眾在臉書的留言都予以感謝，該公司先前也曾公開指出，在藍線尚未加入營運前都不可能賺錢；如何增加收入以維持營運成為重要課題，至於廣告內容如何？就不是該公司可以左右。但中捷感謝市民的關心，並歡迎所有民眾16日都前往試乘親自體驗。

(中時 )