台南市男子去年11月在網路付費觀賞女性直播主的私密影片，發現其中1人竟是朋友的未婚妻，竟以此威脅，勒索女方10萬封口費，遭女方一狀提告恐嚇取財，除了遭判刑半年，民事反要賠償女方6萬元精神撫慰金。

台南市一名男子去年透過網路軟體發現朋友的未婚妻竟是直播主，主動付費進入聊天室與女方攀談，過沒多久就表明認識女方，並要脅索討10萬元當封口費，否則要將女方播出私密影片的事情告訴她男友。

沒想到女方並不好惹，男子10萬封口費要不到，只收到1000元賄款，男子頓時感到氣憤，再度付費進入直播聊天室留言，指責女方將自己當乞丐，要求女方繼續匯款。

女直播主並未搭理，反而直接報警，台南地院刑事部分依恐嚇取財罪，判男子6個月有期徒刑，緩刑2年，半年內需提供80小時義務勞務，民事部分，女方要求精神賠償金15萬，法官參酌情狀，判賠6萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

(中時 )