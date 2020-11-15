基隆市原住民總計9467人，以阿美族居多，市府為傳承原住民文化，向中央爭取出版6冊部落大學教材，15日部落大學舉行期末成果展，其中傳統花帽手工藝作課程找來台東都歷的阿美族莊桂美授課，以傳統手工針縫方式縫製，學員直呼，梳理羽毛相當困難，畫了半年時間學會。

基隆市政府15日在原住民文化會館舉行原住民族部落大學期末成果展曁結業典禮，總計28門課程、學習時1008小時，445位學員完成結業，市長林右昌表示，為讓學習成果有更多連結，更多人看見，民政處研議規畫原住民假日市集，把原民文化與技藝成果，轉換成經濟收入，提升學習助益，此外，市府明年也將增加原住民體育經費，鼓勵原住民各項運動表現。

今年部落大學開設阿美族傳統花帽手工藝製作課程，請到講師莊桂美，以傳統手工針縫方式，製作傳統花帽，她說，隨著世代的潮流與時代的變遷，原住民傳統手工藝已逐漸失傳，希望參予的學員能把所學發揚光大外，傳承花帽的製作技術。

參與傳統花帽手工藝製作課程的學員黃馨儀說，自己是花蓮阿美族人，但從小在基隆出生、長大，對於阿美族的傳統文化並不熟識，只有每年豐年祭才會回到部落，因擔心傳統文化失傳，決定報名課程，她說，最困難的是將羽毛縫紉在帽子上，這次花了半年時間學習，但完成屬於自己的花帽相當有成就感，也盼技術能不斷傳承下去。

(中時 )