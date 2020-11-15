東元15日宣布，東元是2020年唯一入選DJSI道瓊永續指數的新興市場機電業企業，並在「創新管理」及「環境政策與管理系統」兩個項目獲得滿分。東元集團董事長邱純枝表示，東元這次入選道瓊永續指數的新興市場指數，是東元團隊共同努力的成果，顯示深獲全球投資人的肯定。

東元指出，道瓊永續指數DJSI於1999年推出，是全球第一個企業永續投資評比指標，每年超過上千家企業受邀評比，僅前10％企業能入選，入選者都是在環境永續、公司治理、企業社會責任及永續績效表現優異，在國際間有目共睹。

東元表示，過去幾年雖受邀參加道瓊永續指數DJSI評比，均未首肯參加，今年首度整合公司資源，受邀參與。今年新興市場計有五家機電業者受邀參與，東元是唯一入選的企業，其中「創新管理」及「環境政策與管理系統」兩個項目都獲得滿分。

東元第一次入選，即獲得優異表現，東元集團董事長邱純枝表示，東元透過公司治理、環境永續、員工關懷、社會參與等面向，努力提升永續競爭力，並且鏈結企業社會責任的國際趨勢。本次能夠入選道瓊永續指數的新興市場指數，是東元團隊共同努力的成果，也顯示深獲全球投資人的肯定。

東元向來致力於企業永續發展，不僅製造高效節能馬達，近年更積極執行製程的各項減排措施，承諾2015年起，目標十年減排20％，比國家目標高出兩倍，2019年達成率已逾90％，五年內達成減排18％，大幅超越目標。東元近年，在台灣、越南、印度等地，投資建置智慧產線，也積極投入電動車關鍵零組件、和離岸風電產業等綠能事業。

邱純枝指出，東元秉持著「節能、減排、智能、自動」之公司願景，有信心成為台灣綠能產業的領導品牌。

東元表示，東元除了在環境政策管理方面，有突出的表現，連6年公司治理評鑑前5％；連續6年獲得「企業永續報告類-TOP 50報告白金獎」等各獎項；並連年獲「臺灣永續指數」納入成分股，在公司治理面向表現優異。

東元指稱，東元2018年成立「公司治理及永續委員會」，由獨立董事督導，下設「CSR工作 小組」，將CSR觀念深植於企業文化內，包括推出「員工公益存摺」，持續推動並贊助東元科技文教基金會致力於「偏鄉科學教學」及「藝術賞析」，2019年受益學童逾10,651名。

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