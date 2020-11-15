行政院發言人丁怡銘誣指，台北市牛肉麵節冠軍得主皇家傳承牛肉麵店使用萊劑美牛。但丁怡銘新聞稿中，竟指控許多媒體以「打臉北市府」為題，操作政院與北市府的衝突，相關敘述與事實不符。黃子哲大膽預測，丁怡銘會比美國總統川普先離職。

黃子哲今天在臉書貼文表示，丁怡銘的「萊劑牛肉麵」失言風波，讓他與行政院長蘇貞昌都出來再三公開致歉。但除了麵店業者外，丁怡銘似乎忘了還欠媒體一個道歉。

黃子哲指出，行政院發言人本應與媒體保持良好的關係，過去童振源甚至因與媒體互動不佳而去職；如今丁怡銘先是惹怒店家、北市府，又得罪媒體，根本無法扮演好發言人的角色。蘇貞昌再留用，恐怕只是讓整個民進黨政府一起陪葬。他甚至大膽預測，丁怡銘會比川普先離職。

黃子哲認為，連親綠媒體都認證丁怡銘的目的就是要打臉北市府了，怎麼出事後，丁怡銘還膽敢甩鍋給媒體，指責媒體是在進行政治操作，挑撥行政院與北市府的關係，是報導不實。丁怡銘這種公開對媒體抹黑又嚴重的指控，難道不應該出來公開認錯及道歉？

【丁怡銘欠媒體一個道歉】 行政院發言人丁怡銘的「萊劑牛肉麵」失言風波，讓他與蘇貞昌院長都出來再三公開致歉。但除了麵店業者外，丁怡銘似乎忘了還欠誰一個道歉，那就是「媒體」。 星期四行政院會後，丁怡銘在記者會上誣指台北市牛肉麵節冠軍得主皇家傳... 由黃子哲發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)