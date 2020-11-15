美國總統大選結束超過一周，川普仍拒絕認輸，且宣布開除國防部長艾斯培，引發外界猜測他在卸任前可能利用最後2個多月時間，表現出「最後的瘋狂」對此，資深媒體人吳子嘉指出，川普看似不認輸，但已經不小心表露心態，並分析川普的這場鬧劇大概會在12月14日選舉人團投票前告一段落。

吳子嘉14日在政論節目《聚焦關鍵》中表示，川普日前在玫瑰花園的談話，主要是在談防疫的議題，他認為明年4月疫苗會順利的供應給美國老百姓，並一直稱讚自己的政績，和拜登互別苗頭，「但他已經不小心透露出他的心態，因為他已經承認有繼承者三個字，從他自己嘴吧裡面出來了」。

吳子嘉指出，大環境和情勢對川普也是不利的，他的訴訟開始遭遇一些困難。吳子嘉還認為，在最後的選舉人團選舉之前，即12月14日之前，會有明朗的態度出來，川普這個鬧劇應該會告一段落。

吳子嘉還分析，川粉怎麼產生的？他認為，美國是全世界最大的強國、最富裕的國家，但居然有很多人沒有健康保險，還受到種族衝突、貧富不均等問題困擾，這樣的一個強國居然沒辦法照顧好百姓，顯示其在在治理和制度上出了嚴重的問題，而這就是川粉產生的土壤。

(中時新聞網)