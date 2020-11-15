109學年度國中軟式組棒球聯賽全國賽，15日至22日在台中萬壽、櫻花、舊正等8個棒球場陸續開打，吸引全台各縣市棒球好手共64隊、1364人參賽，隊伍各自展現堅強實力，賽事精彩可期，歡迎民眾踴躍到場為選手加油。

運動局表示，此次賽事由中華民國學生棒球運動聯盟辦理，由64隊伍晉級32強複賽並角逐16強決賽，最終勝出的4隊將角逐總冠軍，採循環賽制，以總積分決定排名；其中台中市包括中山國中、西苑高中、向上國中、光復國中及大雅國中等優秀隊伍均晉級全國賽。

運動局說明，軟式棒球易學，相對安全，讓學生盡情揮灑對棒球運動的熱情，此次賽事來自全國的軟式棒球選手切磋球技，促進棒球運動交流，希望藉此提升台中棒球運動參與人口。109學年度國中軟式組棒球聯賽全國賽賽程可至中華民國學生棒球運動聯盟官網網站（http：／／www.ctsbf.edu.tw／index-index.html）及粉絲專頁( https：／／www.facebook.com／CTSBF.EDU.TW )查詢。

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