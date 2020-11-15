基隆外木山曾獲選全國十大魅力水域冠軍，許多遊客前來散步看海景。（陳彩玲攝）

基隆外木山是串連北海岸的重要節點，市府日前辦理外木山湖海路一段的自行車道與人行道拓寬工程，預計11月中完工，市議員張秉鈞指出，希望政府除了串聯自行車道外，還能規畫建造景點裝置藝術，讓整個北海岸景觀廊帶變得更加繽紛。

外木山湖自行車道拓寬工程即將完工，張秉鈞表示，外木山廊道全長約5公里，還有一半以上的路段沒有施作，盼能將爭整段單車步道持續拓寬，串聯海埔新生地、銜接萬里，讓步道更加完善，他更提及入口處的圍牆已經超過20年沒有重新粉刷，上頭殘留汙垢相當不美觀，希望圍牆能整體美化，讓外來遊客、當地居民前往時，有耳目一新的感覺。

不僅如此，張秉鈞說，外木山有許多地方可以打造，比如在海埔新生地停車場做貨櫃市集、選擇適合的設置點打造藝術裝置，像是苗栗「晴天幕」、宜蘭「魚耀隧道」，若外木山有專屬的打卡景點，不需要特別行銷宣傳，就能帶動觀光，讓遊客前往遊玩不再只是看海景、騎單車，也能逛市集、與裝置藝術合照打卡等。

市長林右昌表示，在外木山打造藝術裝置帶動觀光是很好的方案，未來會研議選擇適當的設置點和藝術裝置，達到國際級藝術，吸引遊客前來遊玩；產業發展處長黃駿逸指出，外木山景觀工程進入第二期，目前已經編列1千萬預算，針對海埔新生地停車場周圍做設計，現階段會先把細部設計完畢，再一併外包施作。

(中時 )