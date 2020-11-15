「國光女神」安苡愛長相甜美，還擁有火辣身材，然而她卻不時被捲入與吳宗憲的緋聞中，由於她和吳宗憲都是愛狗人士，之前就曾傳出過從甚密，如今又被拍到2人到高爾夫球場打球，消息曝光後，吳宗憲還為此動怒，而今安苡愛也在臉書回應了。

吳宗憲和安苡愛近日一同到淡水打高爾夫，卻遭到偷拍傳出緋聞，吳宗憲立刻發文怒斥，這明明是普通到不能再普通的事情，「早就察覺有兩個穿著風塵味的女生，在那裡用手機偷拍，但是我覺得；光天化日，光明磊落，根本就不以為意，但是；完全沒有任何東西也能瞎掰內容？狗仔隊能不能加油一點！」

而安苡愛今日也發文回應，「做人坦蕩蕩的，我的球友那麽多，我比較建議那天偷拍的那兩個女生，打高爾夫球的人應該都蠻有品德的」，暗酸那兩名拍偷的女子，她透露自己其實有發現被偷拍，只是她問心無愧，沒必要遮掩，也就沒特別放在心上，沒想到卻被做文章。

安苡愛在臉書回應烏龍緋聞。(圖/翻攝自安苡愛臉書)

貼文發布後，安苡愛的高情商回應受到網友們一致讚賞，紛紛留言大讚，「小愛不要理會是妳高EQ」、「網路力量太可怕了」、「講得好」、「最相信小愛，所以根本不必解釋」、「這樣很棒，解釋太多，會累」。

(中時新聞網)