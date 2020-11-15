2020鯤鯓王平安鹽祭14、15一連舉辦兩日，15日最後一道重要儀式是「返本還原(鹽)」，在長官來賓與現場遊客一同手持祈福後的瓦片(天鹽)撒下鹽田後，活動圓滿結束，兩日活動吸引近7.5萬人次的遊客與香客；博杯挑戰賽則由屏東縣的吳小姐以14杯最高杯數帶走10萬元獎金。

今年鯤鯓王平安鹽祭吸引眾多遊客參加，參與活動的民眾都期許能早日揮別疫情陰霾，平安健康；鹽祭兩日遊客數加上進香團香客總人次達7.5萬人次，廟方也特別邀請台南市長夫人劉育菁頒發博杯挑戰賽第1名獎項，由來自屏東縣的吳小姐博得最高杯數14杯，幸運獲得第1名10萬元獎金。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，今年平安鹽祭結合在地文創業者「台灣守護文創股份有限公司」，將北門特色「鹽」文化融入多項活動中，有祈福鹽簍陳設的祈福大道、井仔腳瓦盤鹽田出產之天日鹽美食中，更特別邀請台糖長榮飯店主廚大秀「主廚料理秀」。

此外，於萬善堂博杯就可得到富有紀念意義之「結緣鹽幣」及「結緣寶(鹽元寶)」等，民眾在14、15日兩天平安鹽祭活動中，透過參與式互動體驗、廟宇導覽走讀方式，深入走進北門小鎮認識地方風采，祈福未來平安健康，期待2021年10月30、31日鯤鯓王平安鹽祭再與大家見面。

(中時 )