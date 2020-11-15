日前，「台企台商荊楚行 共建兩岸合作區」大會在武漢舉行。現場冠蓋雲集，湖北省副省長趙海山、國務院台灣事務辦公室副主任裴金佳，以及來自長三角、珠三角地區的重點台灣企業和17家大陸上市台灣企業的160多名台灣嘉賓，出席本次大會，共同為推進共建海峽兩岸產業合作區（湖北），助力湖北疫後重振。

2020「台企台商荊楚行 共建兩岸合作區」在武漢隆重舉行

湖北省副省長趙海山表示與會台商，搶抓湖北疫後重振機遇，實現發展共贏。加強鄂台交流交往，湖北省將努力為台資企業在湖北發展提供更好的環境和更大平台。

2020「台企台商荊楚行 共建兩岸合作區」在武漢隆重舉行

國務院台灣事務辦公室副主任裴金佳則強調，目前台商巨大的投資總體保持增長，大項目當中科技含量提升，兩岸產業鏈供應鏈持續穩固，事實充分證明，兩岸之間的合作只會越來越緊，兩岸同胞情誼只會越來越深厚，兩岸融合發展的大勢不可阻擋。

台企聯張簡珍副會長則表示，在一帶一路的趨勢發展之下，，從成熟的台商從長三角轉移到華中地區，特別希望湖北省政府能夠瞭解台商的短、中、長的規劃，並開展相關的配套產業，未來預估將在湖北仙桃投資十八億人民幤，在大陸一帶一路的國際佈局中走向世界的一個重要的戰略基地。

悦心健康董事长李慈雄表示，武漢會變成下一個上海，以世界城市格局來說是下一個亞洲的芝加哥。因為武漢擁有全國最大的年輕高端人才市場，從銀髮健康產業的人才培養是最佳的城市也是未來大陸最大的朝陽產業。，而武漢的房價相對其他城市也比較合理所以人才培養後可以長期的落地。在武漢來，推展養老產業鏈是公司未來最大的前景。

斯米克美加集团总裁蕭永瑞說在疫情期間我留下來了看到太多感人的故事，在疫情之後全世界都在為新冠肺炎在防疫當中，但在大陸內部的疫情其實比較控制的當，14/5之後大陸政策是以內循環為主的一個新消費形態，武漢人才以及交通四通八達周邊衛星城市非常多，紐約如此、上海也如此、未來武漢也是會如此！

海峽兩岸產業合作區（湖北）於2018年7月獲批，採取「一區三園」模式，下設武漢產業園、黃石產業園、仙桃產業園，以製造業為重點，圍繞智能製造、生物醫藥、電子信息、精密機械和汽車零部件、食品加工、金融及現代服務業等六大產業板塊，打造中部首個台資企業參與「一帶一路」和長江經濟帶建設的重要平台和轉型升級示範區，已入駐台企近200家。

(中時新聞網)