英國智庫近期發表了一份政策評估報告，詳細分析中國大陸和俄羅斯目前空軍能力以及未來威脅，報告指出，大陸在戰鬥機製造領域正在趕上並將超越俄羅斯，目前在感測器、資料連結、武器系統和隱形技術方面已明顯領先，俄羅斯僅在航空發動機一項保持技術優勢。

《英國廣播公司》（BBC）引述英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）研究員賈斯汀．布朗克（Justin Bronk）撰寫的報告說，俄羅斯和中國大陸的戰鬥機發展路徑不同，雖然兩國都廣泛依賴蘇-27衍生型號戰機，並開發自已隱形戰機與多用途戰機，但大陸的空軍在部署先進機型方面顯然已領先俄羅斯。

報告說，大陸戰鬥機研發在大部分技術項目上已領先俄羅斯，而以俄羅斯深層工業結構和預算方面的劣勢，一旦失去領先地位，就很難再重新趕上。

目前在瀋陽飛機公司製造的殲-11重型戰機仿造自俄製蘇-27，大陸對它進行了許多改進，包括大量使用複合材料，以提高戰鬥機的推重比。另外在殲-11D上安裝有源相控陣雷達、增加電子戰裝置，擁有更大的武器裝載能力，已經超過了蘇-27家族中最先進的衍生型蘇-35。

另外共軍的殲-16，亦即陸版蘇-30，也經過了大幅度改進。主要改進包括：安裝有源相控陣雷達，增加複合材料以減重，裝備了全數位化和玻璃化的雙座機艙，配備精確制導彈藥，增加YINGS-III新型光電瞄準系統，此型是類似於美國洛克希德的「狙擊手」的瞄準器。蘇-30也是蘇-27UB雙座教練機基礎上發展的多用途戰機，增強了對地和對海攻擊能力，大陸則是在上世紀90年代開始引進。殲-16於2015年開始服役，是大陸最強的多功能攻擊機，預計在10年內替換空軍和海軍航空兵的蘇-30MKK和MK2。

大陸自製輕型戰機則以成都飛機公司的殲-10戰機家族最突出，它的機動性優於俄羅斯米格29和米格35系列。（圖／中國軍網）

報告指出，輕型戰機則以成都飛機公司的殲-10戰機家族最突出，它的機動性優於俄羅斯老一米格29和米格35系列。另外，瀋陽飛機公司的殲-31隱形戰機數年後可能成為國際市場上非西方國家的主要戰鬥機型。

在高端戰機方面，報告認為，成都飛機公司的殲-20成為美國洛克希德馬丁的F-35和F-22以外唯一部署的戰機。今後10年可能會製造數百架殲-20家族戰機，那將是西方空優武力最大的威脅。相較之下，俄羅斯的蘇-57隱形戰機尚未成為前線部署的武器，它缺乏隱形所需的基本設計特性，也缺乏有源相控陣雷達。

報告說，大陸也積極發展無人戰機(UCAV)，但外界所知極為有限，從已掌握的資料分析，GJ-11「利劍」隱形超音速無人機似乎是大陸最先進的無人作戰飛機。

報告預測道，今後10年俄羅斯可能會從大陸進口感測器和導彈技術。如果要成為現實，俄羅斯政府必須克服俄中軍事領域的不信任、俄羅斯根深蒂固的高傲，以及對他們本國航空業的執著。現在大陸研發的本土高端戰鬥機、感測器和武器正在趕超俄羅斯，西方空中力量面對的主要空中威脅正在發生二戰以來的最大變化。

(中時新聞網)