今年51歲的金曲歌王羅時豐，早年從台語歌起家的他，演唱的經典歌曲無數，一支感冒膠囊的廣告，更是讓他紅透半邊天，只要廣告音樂一響起，聯想到的，絕對是羅時豐。近年來積極拼轉型的他，一改中規中矩的造型改走文青風，連唱腔上也做了調整，讓人耳目一新。

近期羅時豐也開啟YouTube頻道，跨界當起油土伯；在近日更新的內容裡，羅時豐前往老蕭新開的飲料店捧場，沒想到遇到一位有話直話的小妹妹，逗趣問答笑翻所有人。

小妹妹的童言童語 有時讓羅時豐招架不住 (圖/ 翻攝自羅時豐D.L 不務正YA)

圖/ 翻攝自羅時豐D.L 不務正YA

影片中，羅時豐被一位妹妹認出他曾經在某檔綜藝節目上出現，想要合照的她，不假思索要叫羅時豐拿著手機，跟她一起拍照，只見羅時豐也相當配合，像小弟一般回答是是是，只是礙於自己技術不佳，讓妹妹POSE擺半天之後，直接說「我來好了」，讓現場爆笑聲不斷。

轉戰YouTube的羅時豐，曾經因為觀看次數和訂閱數不多而煩惱，他曾經說，希望自己的頻道訂閱數能破10萬，有朝一日能拿到YouTube頒發的獎牌；就現在來看，第二季內容已上線，羅時豐可能暫時還無法脫離油土伯的身分囉。

(中時新聞網)