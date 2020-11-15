時間一轉眼2020年就快過完了，對不少人來說今年是個難熬的一年，不過時間終於來到了年底，大家也引頸期盼新年的到來，希望能夠帶來全新的希望。而專寫星座生肖運勢的搜狐號「星座小桔子」專欄就要捎來好消息，專欄表示，下半年將有4生肖財運旺到發紫，財運將出現逆襲，上榜的生肖分別有「牛、羊、兔、龍」。

生肖牛：

生肖牛的朋友在下半年的整體運勢相當不錯。下半年，生肖牛絕對是12生肖中能成大事的人。他們的思維敏捷，自身才能過硬，所以出現失誤的可能性比較小。在製定好工作計劃之後能夠嚴格按部就班執行，不光事業有起色，還會有正桃花運。

生肖羊：

屬羊的朋友內心寬容，個性吃苦耐勞，下半年，不少屬羊人已經嗅到了好運的味道，你的運勢熱，會有多位貴人為你保駕護航，無論是打工還是創業的人，一樣鴻運當頭。

生肖兔：

屬兔在做人方面從來不會與人結怨，總是和身邊的相處融洽，不過即便是好人緣的她們，因為他們的好運實在令人羨慕，以至於讓人眼紅他們的業績。下半年好運加身，所以即便是有小人作祟也能夠化險為夷，對他們絲毫沒有影響。

生肖龍：

生肖龍的人性格低調，不愛張揚，但即便這樣，也阻擋不了他們的財氣。下半年，生肖龍將一舉迎來好運勢，事業更上一層樓，收入相當可觀，不僅如此，他們的橫財運也絲毫不差勁，遍地都是橫財，一下子就能大賺一筆，小金庫賺得滿滿。

(中時新聞網)