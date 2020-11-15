住在彰化的一名人妻，某次意外從老公阿立（化名）手機的LINE對話中，發現偷吃訊息，原來老公從2016年開始，與小三花花（化名）多次到摩鐵開房間，期間花花還因此懷孕，老公甚至還辦法會超渡嬰靈，對於老公對婚姻不忠，人妻相當心碎，決定告小三並求償100萬元。

人妻控訴小三花花，明知道阿立已經結婚，卻仍在2016年6月14日、10月5日、還有2017年5月9日、8月30日，與老公在彰化、台中等摩鐵開房間，且從兩人LINE對話發現，花花曾為了老公拿掉小孩，不僅自己綠光罩頂，花花本人的老公也曾對花花、阿立提出告訴，且花花已經認罪。

讓人妻身心靈受創不只這些，人妻表示花花會刻意打電話、或請人拿資料到她公司，害自己無法繼續工作，失去做了19年的助理工作。針對指控花花反駁，自己到正宮的公司是2年前的事，但對方今年才離職，認為毫無因果關係，花花還反控，正宮二姊到公司上班，害自己去年4月被迫離職，同時否認與阿立發生性行為，但卻沒否認兩人是男女朋友。

法官審理此案，勘驗先前官司，花花與阿立確實在手機對話中，透露將小孩拿掉，為此阿立還辦超渡法會，上頭還寫有阿立姓氏；還有其他證據像是兩人親密擁抱、親吻的照片，認定阿立與花花確實侵害正宮配偶權，判花花應賠償50萬，全案可上訴。

(中時新聞網)