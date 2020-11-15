以舞作探討水汙染，近年屢獲大獎的編舞家蔡博丞近期集結舞作精華匯演，包括〈浮花〉、〈Hugin／Munin〉、〈深深〉與〈雙頭犬〉，獲得義大利諾瑪劇院的孥多劇院國際劇院專業評審團特別獎，其中的〈深深〉探討水汙染，以雙人舞表現受汙染河流，漂浮著鮮豔色彩化工物，底下的不堪。

現人在德國美因茲市立劇院擔任客席創作的蔡博丞表示，這四部作品原本受邀到義大利米蘭演出，但因疫情取消，轉為線上播出，「能獲獎非常開心，特別是評審看重的是製作面，這是團隊一起合作的成果。」

蔡博丞表示，〈浮花〉談的是他對過世父親的思念、〈Hugin／Munin〉和〈雙頭犬〉則是從神話故事取材，也是過去較常演出的作品，而〈深深〉是他作品中較少見的，談論環保議題。

蔡博丞表示，他創作〈深深〉時，查了環境汙染的資料畫面，「我看見有一條河，都是廢棄工廠排出來的廢水，有很鮮豔的色彩，藍色、紅色、粉紅色，看起來很鮮豔，像是小時候洗水彩筆一樣，但底下卻藏著深層的苦痛。」

為此，蔡博丞安排一段緩慢的雙人舞，女舞者身穿橘色、紅色、黃色為底的長裙，象徵大地，男舞者則是扮演摧殘大地的人，他表示，「最後男舞者親吻女舞者額頭，把她拖向黑暗的深淵。在光鮮亮麗的環境之下，其實底下有沉重和不堪的代價。」

蔡博丞透露，近期他在發展長篇舞作〈Before we say goodbye〉，他表示，受到疫情影響，今年接二連三，都有熟知的人過世，更感無常，「假如我們歡慶生命，那麼是否也能練習在活著的時候，有機會說再見，別讓人生留下悔恨，這是我新作想探討的事。」

(中時 )