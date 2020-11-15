「千呼萬喚『駛』出來！」台中捷運綠線16日起試營運1個月，台中捷運公司15日說，首班車自上午7點啟動民眾務必戴口罩，並持電子票證即能免費搭乘；每列車兩車廂最多容納536人，該公司將分3級管控搭車人流，籲請民眾全力配合。

中捷公司表示，台中綠線捷運是桃園以南、高雄以北，大中部地區第1條捷運，為期1個月的試營運期間，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，預訂12月19日舉行正式通車典禮。試營運分兩階段，11月16日至12月6日每日7點至晚間8點開放試乘，平日尖峰時段（上午7到9點；下午5到7點）每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。另自12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日6點至24點開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。

中捷指出，民眾只要持包括悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證，即可在全線18個車站免費搭乘；若無攜帶電子票證，也可到車站旅客詢問處購買；配合防疫搭乘捷運全程須佩戴口罩；站內及車廂內均不能飲食，也請民眾配合先下車後上車等「捷運禮儀」。

中捷公司董事長說，因應試營運可能吸引乘車人潮，該公司已規劃三級分級管制措施，第一級是當列車已經客滿，即在月台啟動管制，請民眾勿上車；第二級管制在閘門，如果月台已滿，將於閘門前管制進站；第三級在車站出入口執行，視站內人潮採點放方式管制進站，屆時請民眾配合管制措施。

交通局強調，通車後初步規劃每日營運時間為6點至24點，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，籲請民眾全力配合。

(中時 )