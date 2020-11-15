舊時代在路邊舉辦的婚喪喜慶宴席，在都會地區已較少見得，導演樊宗錡在作品《十二碗菜歌》裡，特別安排現場席開14桌，劇情談論的也是總鋪師故事，報名吃飯的觀眾就在舞台上擔任臨演，台下觀眾在演出結束後也有菜尾湯可帶回家，日前已完成全台巡迴演出，他表示，「辦桌是城市裡欠缺的人情味，也是快要消失的滋味。」

樊宗錡表示，在路邊辦桌可說是台灣人生命經驗裡重要的一環，而不管是在室內或是戶外辦桌，都是台灣人重要的生活文化，「台灣人各種事情都可以辦桌，舉凡結婚、開市、喪禮，在桌上有很多故事和回憶，連結濃濃的人情。」

為了發想創作，樊宗錡和許多不同職業的長輩聊天，其中與總鋪師林明燦談天時談到，原來他的父親是有「台灣辦桌活字典」之稱的總鋪師林添盛，但他的父親從未真正教他廚藝，「他父親教他的方式，就是什麼都沒教，而是要兒子用眼睛看，自己學習。」

樊宗錡表示，他發現台灣傳統父子，彼此間很少真正溝通，「父親有表達善意與曖昧的方式，兒子也有想表達自己想法的時候，但雙方對不到頻率。」

在作品裡，樊宗錡抓住傳統父子關係，故事描述一名傳奇的總鋪師要退休了，但他和兒子之間還有沒有化解的心結，「故事裡的父子，就像是古早台灣人做事的方式，對隔壁鄰居別人都很好，但對自己的小孩很嚴厲，從中有許多趣味性的互動和人情味在裡面。」

(中時 )