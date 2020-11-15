第12屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽北一區預賽這周末於迎風足球場開踢，共有48隊競爭激烈，只有前三名能晉級全國總決賽，最終由天母國小-藍、大安足球俱樂部及DESAFIO12，取得晉級總決賽的資格。

YAMAHA CUP已持續舉辦12年，今年克服新冠肺炎疫情影響沒有中斷賽事、維持規模，開放報名時更有242隊爭搶5地賽事180個名額，今年大會特別設立「單場MVP」的獎勵，在每場比賽結束後，由雙方教練互選對手表現最好的選手並且頒予「單場MVP」的獎牌，制度獲得許多教練肯定，更激勵小球員的拼勁。

實力優異的大安足球俱樂部連續兩年拿下全國總決賽門票，教練陳嘉和表示：「這批球員都是五、六年級，先讓六年級的上場，表現有達到教練的標準，但默契要更努力增加。能夠連兩年晉級決賽很不容易，屆時就看孩子們的狀況，總決賽目標已經做到了，孩子們表現很好，下一階段賽程會另做打算。」

第3次參加YAMAHA CUP的天母國小衛懋庭，從首屆就率隊參賽，首度打進全國總決賽，他說：「覺得很意外啊！因為我們在學童盃總決賽失利，YAMAHA CUP第一場還有點沒有走出低潮，但後面就越踢越好，隊友這幾天最大的進步就是學會『即使失敗也會互相溝通，而不是責怪對方。』大家一條心，全國賽一場一場努力，希望有好成績。」

(中時 )