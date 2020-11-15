亞果遊艇碼頭還未全面開放，先藉由亞洲小姐選美，打響知名度。（程炳璋攝）

舉辦邁入32屆的亞洲小姐，今年展開台灣區選拔，全台18位美女進入最後決選，25日將選出最後5人前往海外與各國美女競逐亞姐頭銜，主辦單位15日先在亞果遊艇碼頭選出最佳微笑獎。

國際旅遊文化會所舉辦亞洲小姐選拔已32屆，數十年來發掘出亞洲許多女明星，包括賴琳恩、黎燕珊、利智、伍詠薇、楊恭如、劉伊心等，每次選拔都吸引各行各業美女投入參選，是亞洲頗具盛名的選美盛會。

2020亞洲小姐台灣賽事參與者眾多，共有115人入圍複賽，最後評選出18人晉級總決賽，成員從高中生、音樂老師、警界辭職的跆拳女教練、健身教練到潛水教練，展現台灣各行各業女子的魅力。

主辦單位15日在亞果遊艇上評選最佳微笑獎，由上屆台灣區冠軍楊璨如與玩美女神翁子涵擔任評審。台灣賽區主席郭鎮豪表示，今年世界受到新冠肺炎疫情影響，但亞洲小姐賽事推動未因此停頓。今年有亞果遊艇支持亞姐競選活動，美女們有機會登上遊艇展現風情。

主辦單位表示，獲得亞洲小姐台灣賽區冠軍者，除了有企業品牌代言活動機會，還可進入亞洲衛視接受培訓，如能進入大中華區決賽，更能獲亞視的經紀約，並參加12月間全球總決賽爭奪冠軍，獲選全球總冠軍者，可獲得位在日本沖繩的一套私人別墅，價值2500萬日元。

(中時 )