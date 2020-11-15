2020年美國大選，美國總統川普連任失利，許多川普支持者紛紛於14日前往首府華盛頓特區示威抗議大選舞弊。然而拜登的支持者也走上街頭慶賀拜登勝選，雙方因此發生衝突，一名男子背部更慘遭刺傷、2名警員也雙雙掛彩。

綜合外媒報導，陰謀論者、「美國女性優先」（Women forAmerica First）、白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）等右翼人士紛紛現身華府街頭，堅稱川普正當連任，川普支持者高舉「史上最棒總統」、「停止偷走（大選）」、「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）等標語。

美國華府的「川粉大遊行」爆發肢體衝突。（圖／達志／路透社）

反對川普者14日傍晚在華盛頓街頭焚燒國旗。（圖／達志／美聯社）

這場示威也有數個名稱，包括「讓美國再次偉大百萬大遊行」（MillionMAGA March）、「為川普遊行」與「停止偷走華盛頓特區」。該示威活動一整天下來大致上算是和平進行，惟有些反示威人士高呼「你輸了！」。直到晚間8時左右，川普粉絲和拜登支持者發生對峙衝突，根據當地警消表示，一名20多歲的年輕男子背部遭嚴重刺傷被緊急送醫救治，另有2名警察在驅散人群的過程中掛彩。

根據《華盛頓郵報》報導，一小群川普粉絲上午被拍攝到將「黑人的命也是命」廣場（Black Lives Matter Plaza）的反種族主義與警察暴力藝術作品撕毀。但是反對川普的群眾也被目擊來到販售川普商品的攤販前掀桌，偷走川普帽子與旗幟並放火燃燒。

成千上萬的川普支持者14日在華府聚會，抗議大選舞弊不公。（圖／達志／美聯社）

川普支持者與反川普者14日在華盛頓街頭對罵。（圖／達志／美聯社）

拜登宣布勝選後1週，支持川普的示威活動已在多城發生，政府高官與產業領袖組成的聯盟已宣布選舉結果，並稱這是「美國史上最安全的選舉」，否決川普試圖推翻選舉的意圖。

川普本人稍晚也於推特上發文表示，反法西斯主義運動（ANTIFA）的「廢物」試圖攻擊川粉，卻遭遇激烈反擊，因此落荒而逃，「ANTIFA一直等到今晚99％的人都離開時，才開始攻擊無辜的MAGA民眾。華府警察，動起來，做好你的工作，不要退縮！」

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(中時新聞網)